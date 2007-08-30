Секерина (Черноскутова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секерина (Черноскутова) Анна

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Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

11.02.1915

Дата смерти

30.08.2007

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1915

Отец: Черноскутов Семен

Мать: Черноскутова Ефросинья

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Секерин Сергей Александрович

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 20.12.1940

Сын: Секерин Виталий

Отец ребёнка: Секерин Сергей Александрович

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Секерин Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Секерин Сергей Александрович

Смерть
30.08.2007
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