Секерина (Черноскутова) Анна
Место рождения
Дата рождения11.02.1915
Дата смерти30.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1915
Отец: Черноскутов Семен
Мать: Черноскутова Ефросинья
Рождение ребёнка
23.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Секерин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Около 20.12.1940
Сын: Секерин Виталий
Отец ребёнка: Секерин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Секерин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.2007