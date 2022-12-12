Секерин Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секерин Виталий

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Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 20.12.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.12.1940

Отец: Секерин Сергей Александрович

Мать: Секерина Анна

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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