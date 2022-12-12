Секерин Виталий
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.12.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.12.1940
Отец: Секерин Сергей Александрович
Мать: Секерина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно