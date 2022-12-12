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Черноскутов Николай

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Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

02.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1912

Отец: Черноскутов Семен

Мать: Черноскутова Ефросинья

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноскутова Евгения

Россия
Рождение ребёнка
16.04.1947

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Черноскутова Евгения

Каменск-Уральский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Анатолий

Мать ребёнка: Черноскутова Евгения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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