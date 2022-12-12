Черноскутов Николай
Место рождения
Дата рождения02.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1912
Отец: Черноскутов Семен
Мать: Черноскутова Ефросинья
Рождение ребёнка
12.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черноскутова Евгения
Россия
Рождение ребёнка
16.04.1947
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Черноскутова Евгения
Каменск-Уральский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Анатолий
Мать ребёнка: Черноскутова Евгения
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область