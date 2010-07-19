Черноскутов Анатолий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черноскутов Николай
Мать: Черноскутова Евгения
Рождение ребёнка
21.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черноскутова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черноскутова Александра
Смерть
19.07.2010
Челябинск, Челябинская, Россия