Черноскутов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутов Анатолий

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Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черноскутов Николай

Мать: Черноскутова Евгения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноскутова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноскутова Александра

Смерть
19.07.2010
Челябинск, Челябинская, Россия
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