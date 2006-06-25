Черноскутова (Леоновец) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутова (Леоновец) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1936

Дата смерти

25.06.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноскутов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноскутов Анатолий

Смерть
25.06.2006
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