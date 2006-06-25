Черноскутова (Леоновец) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1936
Дата смерти25.06.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черноскутов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черноскутов Анатолий
Смерть
25.06.2006