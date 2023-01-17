Кашина Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Черноскутова Ефросинья

Отец ребёнка: Кашин Максим

Улугушское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Кашин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Петр

Отец ребёнка: Кашин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Василий

Отец ребёнка: Кашин Максим

Смерть
Неизвестно
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