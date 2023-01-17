Кашина Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Черноскутова Ефросинья
Отец ребёнка: Кашин Максим
Улугушское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Кашин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин Петр
Отец ребёнка: Кашин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин Василий
Отец ребёнка: Кашин Максим
Смерть
Неизвестно