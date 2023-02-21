Кашин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Черноскутова Ефросинья
Мать ребёнка: Кашина Василиса
Улугушское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Кашина Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин Петр
Мать ребёнка: Кашина Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин Василий
Мать ребёнка: Кашина Василиса