Кашин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашин Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Черноскутова Ефросинья

Мать ребёнка: Кашина Василиса

Улугушское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Кашина Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Петр

Мать ребёнка: Кашина Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Василий

Мать ребёнка: Кашина Василиса

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