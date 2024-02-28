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Хвостов Алексей Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.07.1872 ст.

Дата смерти

05.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1872 ст.

Отец: Хвостов Николай Алексеевич

Мать: Хвостова Екатерина Порфирьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1872 по 1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1895

Жена: Хвостова Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Хвостова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1898 по 1900
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Хвостова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900 по 1904
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1901

Сын: Хвостов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1904 по 1906
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хвостов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Александровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1906 по 1910
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1910 по 1912
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1912 по 1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1917 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.09.1918
Москва, город федерального значения Москва
убит большевиками
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