Хвостов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1872 ст.
Дата смерти05.09.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1872 ст.
Место жительства
С 1872 по 1898
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Хвостова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Александровна
Место жительства
С 1898 по 1900
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Хвостова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Александровна
Место жительства
С 1900 по 1904
Рождение ребёнка
1901
Сын: Хвостов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Александровна
Место жительства
С 1904 по 1906
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хвостов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Александровна
Место жительства
С 1906 по 1910
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1910 по 1912
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1912 по 1917
Место жительства
С 1917 по 1918
Смерть
05.09.1918
убит большевиками