Хвостова (Попова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Попова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

24.06.1872 ст.

Дата смерти

30.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1872 ст.

Отец: Попов Александр Николаевич

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
10.11.1895 ст.

Муж: Хвостов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Хвостова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Хвостов Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901

Сын: Хвостов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Хвостов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хвостов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Хвостов Алексей Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.11.1908 ст.

Дочь: Хвостова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Хвостов Алексей Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
30.08.1934

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