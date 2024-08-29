Хвостова (Попова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения24.06.1872 ст.
Дата смерти30.08.1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1872 ст.
Отец: Попов Александр Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1895 ст.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Хвостова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Хвостов Алексей Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901
Сын: Хвостов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Хвостов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хвостов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Хвостов Алексей Николаевич
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.11.1908 ст.
Дочь: Хвостова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Хвостов Алексей Николаевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
30.08.1934