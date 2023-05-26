Хвостова (Сухотина) Екатерина Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Сухотина) Екатерина Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1871

Муж: Хвостов Николай Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.07.1872 ст.

Сын: Хвостов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.04.1874 ст.

Сын: Хвостов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.

Дочь: Лакиер Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
21.03.1879 ст.

Дочь: Стремоухова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.

Дочь: Ламздорф-Галаган Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Попова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно