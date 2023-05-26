Хвостова (Сухотина) Екатерина Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
01.07.1872 ст.
Сын: Хвостов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
09.04.1874 ст.
Сын: Хвостов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.
Дочь: Лакиер Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
21.03.1879 ст.
Дочь: Стремоухова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.
Дочь: Ламздорф-Галаган Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Попова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Хвостов Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно