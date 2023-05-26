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Хвостов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1844 ст.

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1844 ст.

Отец: Хвостов Алексей Николаевич

Мать: Хвостова Екатерина Лукинична

Бракосочетание
1871

Жена: Хвостова Екатерина Порфирьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.07.1872 ст.

Сын: Хвостов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.04.1874 ст.

Сын: Хвостов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна

Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.

Дочь: Лакиер Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна

Рождение ребёнка
21.03.1879 ст.

Дочь: Стремоухова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна

Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.

Дочь: Ламздорф-Галаган Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Попова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна

Смерть
1913
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