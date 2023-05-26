Хвостов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1844 ст.
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1844 ст.
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
01.07.1872 ст.
Сын: Хвостов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна
Рождение ребёнка
09.04.1874 ст.
Сын: Хвостов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна
Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.
Дочь: Лакиер Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна
Рождение ребёнка
21.03.1879 ст.
Дочь: Стремоухова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.
Дочь: Ламздорф-Галаган Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Попова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Хвостова Екатерина Порфирьевна
Смерть
1913