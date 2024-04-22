Туркенич Демид Евлантьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркенич Демид Евлантьевич

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Место рождения

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

25.08.1898

Дата смерти

26.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1898

Отец: Туркенич Евлантий (Евлампий)

Мать: ?

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
25.08.1926

Дочь: Титарёва Надежда Диомидовна

Мать ребёнка: Туркенич Анна Феоктистовна

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.06.1931

Сын: Туркенич Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Туркенич Анна Феоктистовна

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.08.1933

Сын: Туркенич Иван Демьянович

Мать ребёнка: Туркенич Анна Феоктистовна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.11.1941

Сын: Туркенич Виктор Демидович

Мать ребёнка: Туркенич Прасковья Григорьевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.07.1943

Сын: Туркенич Леонтий Демидович

Мать ребёнка: Туркенич Прасковья Григорьевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1946

Сын: Туркенич Владимир

Мать ребёнка: Туркенич Прасковья Григорьевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркенич Анна Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркенич Прасковья Григорьевна

Смерть
26.12.1963
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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