Туркенич Демид Евлантьевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1898
Дата смерти26.12.1963
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1898
Отец: Туркенич Евлантий (Евлампий)
Мать: ?
Рождение ребёнка
25.08.1926
Дочь: Титарёва Надежда Диомидовна
Мать ребёнка: Туркенич Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
10.06.1931
Сын: Туркенич Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Туркенич Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
29.08.1933
Мать ребёнка: Туркенич Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
16.11.1941
Сын: Туркенич Виктор Демидович
Мать ребёнка: Туркенич Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
22.07.1943
Сын: Туркенич Леонтий Демидович
Мать ребёнка: Туркенич Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Туркенич Владимир
Мать ребёнка: Туркенич Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1963