Туркенич Анна Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1926
Дочь: Титарёва Надежда Диомидовна
Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич
Рождение ребёнка
10.06.1931
Сын: Туркенич Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич
Рождение ребёнка
29.08.1933
Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно