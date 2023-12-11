Туркенич Анна Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркенич Анна Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1926

Дочь: Титарёва Надежда Диомидовна

Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.06.1931

Сын: Туркенич Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.08.1933

Сын: Туркенич Иван Демьянович

Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркенич Демид Евлантьевич

Смерть
Неизвестно
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