Туркенич Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1931
Дата смерти28.05.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1931
Рождение ребёнка
17.11.1958
Дочь: Войтович Ольга Александровна
Мать ребёнка: Туркенич Любовь Лукьяновна
Рождение ребёнка
09.03.1960
Дочь: Белокрылова Елена Александровна
Мать ребёнка: Туркенич Любовь Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1996