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Туркенич Александр Дмитриевич

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Место рождения

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

10.06.1931

Дата смерти

28.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1931

Отец: Туркенич Демид Евлантьевич

Мать: Туркенич Анна Феоктистовна

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.11.1958

Дочь: Войтович Ольга Александровна

Мать ребёнка: Туркенич Любовь Лукьяновна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.03.1960

Дочь: Белокрылова Елена Александровна

Мать ребёнка: Туркенич Любовь Лукьяновна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркенич Любовь Лукьяновна

Смерть
28.05.1996
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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