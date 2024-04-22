Титарёва (Туркенич) Надежда Диомидовна
Место рождения
Дата рождения25.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Титарёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титарёв Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Титарёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочек Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Титарёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титарев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Титарёв Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титарёв Василий
Смерть
Неизвестно