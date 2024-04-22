Титарёва (Туркенич) Надежда Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титарёва (Туркенич) Надежда Диомидовна

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Место рождения

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

25.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1926

Отец: Туркенич Демид Евлантьевич

Мать: Туркенич Анна Феоктистовна

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Титарёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титарёв Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Титарёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочек Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Титарёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титарев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Титарёв Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титарёв Василий

Смерть
Неизвестно
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