Туркенич Леонтий Демидович
Место рождения
Дата рождения22.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1943
Бракосочетание
03.03.1973
«Погода была тёплая, лужи стояли...»
Рождение ребёнка
24.08.1973
Сын: Туркенич Роман Леонтьевич
Мать ребёнка: Воронцова Галина Семёновна
Рождение ребёнка
05.06.1975
Дочь: Павленко Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Воронцова Галина Семёновна
День был погожий, теплый. Маму в роддом на Базовую отвезла сестра Тамара на скорой помощи, и примерно через час родилась Таня. Тамара как раз гостила в Комсомольске, со Светой. Папа вспоминает, что с ... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1979
Сын: Туркенич Игорь Леонтьевич
Мать ребёнка: Воронцова Галина Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер