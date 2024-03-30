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Туркенич Леонтий Демидович

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

22.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1943

Отец: Туркенич Демид Евлантьевич

Мать: Туркенич Прасковья Григорьевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
03.03.1973

Жена: Воронцова Галина Семёновна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
«Погода была тёплая, лужи стояли...»
Рождение ребёнка
24.08.1973

Сын: Туркенич Роман Леонтьевич

Мать ребёнка: Воронцова Галина Семёновна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.06.1975

Дочь: Павленко Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Воронцова Галина Семёновна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
День был погожий, теплый. Маму в роддом на Базовую отвезла сестра Тамара на скорой помощи, и примерно через час родилась Таня. Тамара как раз гостила в Комсомольске, со Светой. Папа вспоминает, что с ... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1979

Сын: Туркенич Игорь Леонтьевич

Мать ребёнка: Воронцова Галина Семёновна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
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