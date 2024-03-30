Павленко (Туркенич) Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко (Туркенич) Татьяна Леонтьевна

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

05.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1975

Отец: Туркенич Леонтий Демидович

Мать: Воронцова Галина Семёновна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
День был погожий, теплый. Маму в роддом на Базовую отвезла сестра Тамара на скорой помощи, и примерно через час родилась Таня. Тамара как раз гостила в Комсомольске, со Светой. Папа вспоминает, что с ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкальный работник, пианист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
14.08.1999

Муж: Павленко Евгений Юрьевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.01.2001

Дочь: Хайрутдинова (Павленко) Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Павленко Евгений Юрьевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.11.2003

Сын: Павленко Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Павленко Евгений Юрьевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
25.04.2008

Сын: Павленко Матвей Евгеньевич

Отец ребёнка: Павленко Евгений Юрьевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.09.2012

Сын: Павленко Всеволод Евгеньевич

Отец ребёнка: Павленко Евгений Юрьевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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