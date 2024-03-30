Павленко (Туркенич) Татьяна Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1975
День был погожий, теплый. Маму в роддом на Базовую отвезла сестра Тамара на скорой помощи, и примерно через час родилась Таня. Тамара как раз гостила в Комсомольске, со Светой. Папа вспоминает, что с ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкальный работник, пианист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.08.1999
Рождение ребёнка
31.01.2001
Дочь: Хайрутдинова (Павленко) Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Павленко Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
21.11.2003
Сын: Павленко Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Павленко Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
25.04.2008
Сын: Павленко Матвей Евгеньевич
Отец ребёнка: Павленко Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
13.09.2012
Сын: Павленко Всеволод Евгеньевич
Отец ребёнка: Павленко Евгений Юрьевич