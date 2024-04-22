Туркенич (Голошумова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркенич (Голошумова) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.10.1912

Дата смерти

14.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1912

Отец: Голошумов Григорий Моисеевич

Мать: Татьяна Николаевна

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.11.1941

Сын: Туркенич Виктор Демидович

Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.07.1943

Сын: Туркенич Леонтий Демидович

Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1946

Сын: Туркенич Владимир

Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Развод
Неизвестно

Муж: Берестов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Демидовна

Отец ребёнка: Берестов Демид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Демид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркенич Демид Евлантьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Работала по приезду строителем (штукатур-маляр) на строительстве (бараки)
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
14.01.1985
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Примерно с 20-00 выключилось сознание, около 23-00 сердце остановилось... врачи в течении дня приезжали, сказали что бессмысленно везти в больницу, часы ... Показать все
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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