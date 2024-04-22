Туркенич (Голошумова) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1912
Дата смерти14.01.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1912
Отец: Голошумов Григорий Моисеевич
Мать: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1941
Сын: Туркенич Виктор Демидович
Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич
Рождение ребёнка
22.07.1943
Сын: Туркенич Леонтий Демидович
Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Туркенич Владимир
Отец ребёнка: Туркенич Демид Евлантьевич
Развод
Неизвестно
Муж: Берестов Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Демидовна
Отец ребёнка: Берестов Демид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Берестов Демид
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работала по приезду строителем (штукатур-маляр) на строительстве (бараки)
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
14.01.1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Примерно с 20-00 выключилось сознание, около 23-00 сердце остановилось... врачи в течении дня приезжали, сказали что бессмысленно везти в больницу, часы ... Показать все
Похороны
Неизвестно