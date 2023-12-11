(Голошумова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голошумова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: Туркенич Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Голошумов Григорий Моисеевич

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.02.1916

Сын: Голошумов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Голошумов Григорий Моисеевич

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голошумов Филип Григорьевич

Отец ребёнка: Голошумов Григорий Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Голошумов Григорий Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Голошумов Григорий Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голошумов Григорий Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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