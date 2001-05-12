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Туркенич Виктор Демидович

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

16.11.1941

Дата смерти

12.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1941

Отец: Туркенич Демид Евлантьевич

Мать: Туркенич Прасковья Григорьевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
23.02.1961

Дочь: Станилевич Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Туркенич Любовь Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
12.05.2001
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Причина смерти: Убийство | Убит из-за квартиры
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
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