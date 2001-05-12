Туркенич Виктор Демидович
Место рождения
Дата рождения16.11.1941
Дата смерти12.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1941
Рождение ребёнка
23.02.1961
Дочь: Станилевич Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Туркенич Любовь Трифоновна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
12.05.2001
Причина смерти: Убийство | Убит из-за квартиры
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край