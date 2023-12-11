Голошумов Григорий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1912
Дочь: Туркенич Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
04.02.1916
Сын: Голошумов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голошумов Филип Григорьевич
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно