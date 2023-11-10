Голошумов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1916
Отец: Голошумов Григорий Моисеевич
Мать: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голошумов Валерий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голошумов Александр
Мать ребёнка: Дина (Домна) Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дина (Домна) Игнатьевна
Смерть
Неизвестно