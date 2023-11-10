Голошумов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голошумов Василий Григорьевич

Место рождения

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

04.02.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1916

Отец: Голошумов Григорий Моисеевич

Мать: Татьяна Николаевна

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голошумов Валерий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голошумов Александр

Мать ребёнка: Дина (Домна) Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дина (Домна) Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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