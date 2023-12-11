Голошумова (Любушкина) Дина (Домна) Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Любушкина ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1945
Сын: Голошумов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Голошумов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Голошумов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голошумов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Голошумов Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно