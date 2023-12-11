Голошумова (Любушкина) Дина (Домна) Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голошумова (Любушкина) Дина (Домна) Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любушкина ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1945

Сын: Голошумов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Голошумов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Голошумов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голошумов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Голошумов Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голошумов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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