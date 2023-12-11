Туркенич Евлантий (Евлампий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркенич Евлантий (Евлампий)

Место рождения

где-то в районе Екатеринослава (Днепропетровска)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туркенич ?

Мать: ?

где-то в районе Екатеринослава (Днепропетровска)
Рождение ребёнка
25.08.1898

Сын: Туркенич Демид Евлантьевич

Мать ребёнка: ?

Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркенич Василий Евлантьевич (Евлампович)

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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