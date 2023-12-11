Туркенич Евлантий (Евлампий)
Место рождениягде-то в районе Екатеринослава (Днепропетровска)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туркенич ?
Мать: ?
где-то в районе Екатеринослава (Днепропетровска)
Рождение ребёнка
25.08.1898
Сын: Туркенич Демид Евлантьевич
Мать ребёнка: ?
Николаевка, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туркенич Василий Евлантьевич (Евлампович)
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно