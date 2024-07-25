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Плодистый Андрей Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1855

Отец: Плодистый Фома Яковлевич

Мать: (Чижова) Фотина Иосифовна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Плодистый Никита Андреевич

Мать ребёнка: Сигликия Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Сигликия Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1880

Сын: Плодистый Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Сигликия Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Плодистый Кондрат Андреевич

Мать ребёнка: Сигликия Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Трофим

Мать ребёнка: Сигликия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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