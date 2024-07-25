Плодистый Андрей Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1855
Рождение ребёнка
1875
Сын: Плодистый Никита Андреевич
Мать ребёнка: Сигликия Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1877
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Сигликия Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1880
Сын: Плодистый Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Сигликия Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Плодистый Кондрат Андреевич
Мать ребёнка: Сигликия Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Трофим
Мать ребёнка: Сигликия Ивановна
Смерть
Неизвестно