(Чижова) Фотина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чижова) Фотина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Авраам

Отец ребёнка: Плодистый Фома Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Плодистый Михаил Фомич

Отец ребёнка: Плодистый Фома Яковлевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван

Отец ребёнка: Плодистый Фома Яковлевич

Рождение ребёнка
18.10.1855

Сын: Плодистый Андрей Фомич

Отец ребёнка: Плодистый Фома Яковлевич

Рождение ребёнка
12.09.1858

Сын: Никита Фомич

Отец ребёнка: Плодистый Фома Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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