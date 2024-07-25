(Чижова) Фотина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Авраам
Отец ребёнка: Плодистый Фома Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Плодистый Фома Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван
Отец ребёнка: Плодистый Фома Яковлевич
Рождение ребёнка
18.10.1855
Отец ребёнка: Плодистый Фома Яковлевич
Рождение ребёнка
12.09.1858
Сын: Никита Фомич
Отец ребёнка: Плодистый Фома Яковлевич
Смерть
Неизвестно