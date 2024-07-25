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Плодистый Михаил Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

18.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Плодистый Фома Яковлевич

Мать: (Чижова) Фотина Иосифовна

Рождение ребёнка
19.08.1882

Сын: Плодистый Самуил Михайлович

Мать ребёнка: (Романькова) Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
18.10.1888

Сын: Лука

Мать ребёнка: (Романькова) Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Плодистый Яков Михайлович

Мать ребёнка: (Романькова) Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Плодистый Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: (Романькова) Дарья Федотовна

Смерть
18.03.1920

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