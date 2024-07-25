Плодистый Михаил Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти18.03.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
19.08.1882
Сын: Плодистый Самуил Михайлович
Мать ребёнка: (Романькова) Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
18.10.1888
Сын: Лука
Мать ребёнка: (Романькова) Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Плодистый Яков Михайлович
Мать ребёнка: (Романькова) Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Плодистый Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: (Романькова) Дарья Федотовна
Смерть
18.03.1920