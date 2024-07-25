(Романькова) Дарья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Романькова) Дарья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1882

Сын: Плодистый Самуил Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Фомич

Рождение ребёнка
18.10.1888

Сын: Лука

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Фомич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Плодистый Яков Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Фомич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Плодистый Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Фомич

Смерть
Неизвестно

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