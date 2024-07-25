(Романькова) Дарья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1882
Сын: Плодистый Самуил Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Фомич
Рождение ребёнка
18.10.1888
Сын: Лука
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Фомич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Плодистый Яков Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Фомич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Плодистый Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Фомич
Смерть
Неизвестно