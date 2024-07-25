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Плодистый Самуил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

1906 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1882

Отец: Плодистый Михаил Фомич

Мать: (Романькова) Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
09.12.1906

Дочь: Анна

Мать ребёнка: (Декупова) Зоя Симеоновна

Рождение ребёнка
24.04.1910

Сын: Георгий

Мать ребёнка: (Декупова) Зоя Симеоновна

Рождение ребёнка
18.03.1912

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: (Декупова) Зоя Симеоновна

Рождение ребёнка
12.08.1916

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: (Декупова) Зоя Симеоновна

Рождение ребёнка
07.10.1918

Дочь: Мария

Мать ребёнка: (Декупова) Зоя Симеоновна

Смерть
Неизвестно

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