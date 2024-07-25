Плодистый Самуил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1882
Рождение ребёнка
09.12.1906
Дочь: Анна
Мать ребёнка: (Декупова) Зоя Симеоновна
Рождение ребёнка
24.04.1910
Сын: Георгий
Мать ребёнка: (Декупова) Зоя Симеоновна
Рождение ребёнка
18.03.1912
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: (Декупова) Зоя Симеоновна
Рождение ребёнка
12.08.1916
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: (Декупова) Зоя Симеоновна
Рождение ребёнка
07.10.1918
Дочь: Мария
Мать ребёнка: (Декупова) Зоя Симеоновна
Смерть
Неизвестно