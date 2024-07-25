(Декупова) Зоя Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Декупова) Зоя Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
24.04.1910

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Плодистый Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
18.03.1912

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Плодистый Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
12.08.1916

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Плодистый Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
07.10.1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Самуил Михайлович

Смерть
Неизвестно

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