(Декупова) Зоя Симеоновна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плодистый Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
24.04.1910
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Плодистый Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1912
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Плодистый Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1916
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Плодистый Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
07.10.1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Самуил Михайлович
Смерть
Неизвестно