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Плодистый Фома Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

04.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Плодистый Иаков Дмитриевич

Мать: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Авраам

Мать ребёнка: (Чижова) Фотина Иосифовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Плодистый Михаил Фомич

Мать ребёнка: (Чижова) Фотина Иосифовна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван

Мать ребёнка: (Чижова) Фотина Иосифовна

Рождение ребёнка
18.10.1855

Сын: Плодистый Андрей Фомич

Мать ребёнка: (Чижова) Фотина Иосифовна

Рождение ребёнка
12.09.1858

Сын: Никита Фомич

Мать ребёнка: (Чижова) Фотина Иосифовна

Смерть
04.04.1879

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