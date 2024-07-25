Плодистый Фома Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти04.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Плодистый Иаков Дмитриевич
Мать: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Авраам
Мать ребёнка: (Чижова) Фотина Иосифовна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: (Чижова) Фотина Иосифовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван
Мать ребёнка: (Чижова) Фотина Иосифовна
Рождение ребёнка
18.10.1855
Мать ребёнка: (Чижова) Фотина Иосифовна
Рождение ребёнка
12.09.1858
Сын: Никита Фомич
Мать ребёнка: (Чижова) Фотина Иосифовна
Смерть
04.04.1879