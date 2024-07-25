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Плодистый Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Плодистый Михаил Фомич

Мать: (Романькова) Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: (Карпенкова) Елисавета Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1914

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: (Карпенкова) Елисавета Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1916

Сын: Андрей

Мать ребёнка: (Карпенкова) Елисавета Ивановна

Смерть
Неизвестно

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