Плодистый Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: (Карпенкова) Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1914
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: (Карпенкова) Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1916
Сын: Андрей
Мать ребёнка: (Карпенкова) Елисавета Ивановна
Смерть
Неизвестно