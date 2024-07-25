Плодистый Кондрат Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Плодистый Андрей Фомич
Мать: Сигликия Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Плодистый Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: (Лейкина) Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.05.1917
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: (Лейкина) Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Плодистый Василий Кондратович
Мать ребёнка: (Лейкина) Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Плодистый Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: (Лейкина) Ефимия Алексеевна
Смерть
Неизвестно