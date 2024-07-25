Плодистый Кондрат Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлодистый Кондрат Андреевич

Плодистый Кондрат Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Плодистый Андрей Фомич

Мать: Сигликия Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Плодистый Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: (Лейкина) Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
11.05.1917

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: (Лейкина) Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Плодистый Василий Кондратович

Мать ребёнка: (Лейкина) Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Плодистый Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: (Лейкина) Ефимия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.