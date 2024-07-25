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Плодистый Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1880

Отец: Плодистый Андрей Фомич

Мать: Сигликия Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1909

Сын: Петр

Мать ребёнка: (Макуха) Иустинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Плодистый Александр Андреевич

Мать ребёнка: (Макуха) Иустинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
08.10.1912

Дочь: Вера

Мать ребёнка: (Макуха) Иустинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Плодистый Николай Андреевич

Мать ребёнка: (Макуха) Иустинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
13.04.1918

Сын: Иван

Мать ребёнка: (Макуха) Иустинья Зиновьевна

Смерть
Неизвестно

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