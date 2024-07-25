Плодистый Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1880
Отец: Плодистый Андрей Фомич
Мать: Сигликия Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1909
Сын: Петр
Мать ребёнка: (Макуха) Иустинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Плодистый Александр Андреевич
Мать ребёнка: (Макуха) Иустинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
08.10.1912
Дочь: Вера
Мать ребёнка: (Макуха) Иустинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
15.04.1915
Сын: Плодистый Николай Андреевич
Мать ребёнка: (Макуха) Иустинья Зиновьевна
Рождение ребёнка
13.04.1918
Сын: Иван
Мать ребёнка: (Макуха) Иустинья Зиновьевна
Смерть
Неизвестно