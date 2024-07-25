(Макуха) Иустинья Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макуха) Иустинья Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1909

Сын: Петр

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Плодистый Александр Андреевич

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
08.10.1912

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Плодистый Николай Андреевич

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
13.04.1918

Сын: Иван

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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