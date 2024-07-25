(Макуха) Иустинья Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1909
Сын: Петр
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Плодистый Александр Андреевич
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
08.10.1912
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
15.04.1915
Сын: Плодистый Николай Андреевич
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1918
Сын: Иван
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно