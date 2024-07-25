Сигликия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Плодистый Никита Андреевич
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Фомич
Рождение ребёнка
27.07.1877
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Фомич
Рождение ребёнка
29.11.1880
Сын: Плодистый Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Плодистый Кондрат Андреевич
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Трофим
Отец ребёнка: Плодистый Андрей Фомич
Смерть
Неизвестно