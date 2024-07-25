Сигликия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигликия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Плодистый Никита Андреевич

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Фомич

Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Фомич

Рождение ребёнка
29.11.1880

Сын: Плодистый Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Фомич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Плодистый Кондрат Андреевич

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Фомич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Трофим

Отец ребёнка: Плодистый Андрей Фомич

Смерть
Неизвестно

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