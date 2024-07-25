Плодистый Никита Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлодистый Никита Андреевич

Плодистый Никита Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

13.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Плодистый Андрей Фомич

Мать: Сигликия Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1897

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Наталия Корнилиевна

Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Иван

Мать ребёнка: Наталия Корнилиевна

Рождение ребёнка
13.07.1911

Сын: Плодистый Илья Никитович

Мать ребёнка: Наталия Корнилиевна

Рождение ребёнка
04.03.1914

Сын: Плодистый Павел

Мать ребёнка: Наталия Корнилиевна

Смерть
13.03.1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.