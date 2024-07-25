Плодистый Никита Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти13.03.1915
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Плодистый Андрей Фомич
Мать: Сигликия Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1897
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Наталия Корнилиевна
Рождение ребёнка
12.09.1908
Сын: Иван
Мать ребёнка: Наталия Корнилиевна
Рождение ребёнка
13.07.1911
Мать ребёнка: Наталия Корнилиевна
Рождение ребёнка
04.03.1914
Сын: Плодистый Павел
Мать ребёнка: Наталия Корнилиевна
Смерть
13.03.1915