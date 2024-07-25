Наталия Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Корнилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1897

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Плодистый Никита Андреевич

Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Иван

Отец ребёнка: Плодистый Никита Андреевич

Рождение ребёнка
13.07.1911

Сын: Плодистый Илья Никитович

Отец ребёнка: Плодистый Никита Андреевич

Рождение ребёнка
04.03.1914

Сын: Плодистый Павел

Отец ребёнка: Плодистый Никита Андреевич

Смерть
Неизвестно

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