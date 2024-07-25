Наталия Корнилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1897
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Плодистый Никита Андреевич
Рождение ребёнка
12.09.1908
Сын: Иван
Отец ребёнка: Плодистый Никита Андреевич
Рождение ребёнка
13.07.1911
Отец ребёнка: Плодистый Никита Андреевич
Рождение ребёнка
04.03.1914
Сын: Плодистый Павел
Отец ребёнка: Плодистый Никита Андреевич
Смерть
Неизвестно