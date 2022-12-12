Габитова Хәфәзә (Хафаза, Хафяза) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитова Хәфәзә (Хафаза, Хафяза)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Биктимер

Мать: Гәүфәри (Гауфари)

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Зиатдинова Фәниә (Фания) Абуталиповна

Отец ребёнка: Габитов Абуталип

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байтимирова Сатира

Отец ребёнка: Габитов Абуталип

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайхутдинова Зәйнәп (Зайнап)

Отец ребёнка: Габитов Абуталип

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габитова Сабира

Отец ребёнка: Габитов Абуталип

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарипова Сәкинә (Сакина)

Отец ребёнка: Габитов Абуталип

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габитов Забихулла

Отец ребёнка: Габитов Абуталип

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайруллина Мәрьям (Марьям)

Отец ребёнка: Габитов Абуталип

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габитов Абуталип

Место жительства
Неизвестно
Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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