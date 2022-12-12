Габитова Хәфәзә (Хафаза, Хафяза)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Биктимер
Мать: Гәүфәри (Гауфари)
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Зиатдинова Фәниә (Фания) Абуталиповна
Отец ребёнка: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байтимирова Сатира
Отец ребёнка: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайхутдинова Зәйнәп (Зайнап)
Отец ребёнка: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габитова Сабира
Отец ребёнка: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарипова Сәкинә (Сакина)
Отец ребёнка: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габитов Забихулла
Отец ребёнка: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайруллина Мәрьям (Марьям)
Отец ребёнка: Габитов Абуталип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габитов Абуталип
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно