Байтимирова (Габитова) Сатира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байтимирова (Габитова) Сатира

Место рождения

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габитов Абуталип

Мать: Габитова Хәфәзә (Хафаза, Хафяза)

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байтимиров Ильдар Сибгатович

Отец ребёнка: Байтимиров Сибгат Зиннатуллович (Зиннәтулла улы)

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байтимиров Ильяс Сибгатович

Отец ребёнка: Байтимиров Сибгат Зиннатуллович (Зиннәтулла улы)

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байтимиров Ильгиз Сибгатович

Отец ребёнка: Байтимиров Сибгат Зиннатуллович (Зиннәтулла улы)

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байтимиров Сибгат Зиннатуллович (Зиннәтулла улы)

Место жительства
Неизвестно
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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