Байтимирова (Габитова) Сатира
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байтимиров Ильдар Сибгатович
Отец ребёнка: Байтимиров Сибгат Зиннатуллович (Зиннәтулла улы)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байтимиров Ильяс Сибгатович
Отец ребёнка: Байтимиров Сибгат Зиннатуллович (Зиннәтулла улы)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байтимиров Ильгиз Сибгатович
Отец ребёнка: Байтимиров Сибгат Зиннатуллович (Зиннәтулла улы)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно