Зиатдинова Фәниә (Фания) Абуталиповна
Место рождения
Дата рождения10.06.1926
Дата смерти24.09.2012
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1926
Отец: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зиятдинов Гаптелбари (Габдельбари, Барый, Барий) Зиятдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиатдинов Равиль Бариевич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.2012