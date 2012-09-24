Зиатдинова Фәниә (Фания) Абуталиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиатдинова Фәниә (Фания) Абуталиповна

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Место рождения

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.06.1926

Дата смерти

24.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1926

Отец: Габитов Абуталип

Мать: Габитова Хәфәзә (Хафаза, Хафяза)

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиатдинов Фаил Бариевич

Отец ребёнка: Зиятдинов Гаптелбари (Габдельбари, Барый, Барий) Зиятдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиатдинов Наиль Бариевич

Отец ребёнка: Зиятдинов Гаптелбари (Габдельбари, Барый, Барий) Зиятдинович

Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиятдинов Гаптелбари (Габдельбари, Барый, Барий) Зиятдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиатдинов Равиль Бариевич

Отец ребёнка: не указан

Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.09.2012
Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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