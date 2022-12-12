деревня Имянле-Буртас, деревня Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Имянле-Буртас

Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1496Имелли (Буртасы), д. каз.при безымянном озере.462337130108
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Ивановская волость
774. Имели-Буртасы, деревня бывшая государственная, при озере Безымянном, дворов 66, жителей 428, молитвенный дом

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Ивановская волость
Имели-Буртасы, Ивановскойтатары861
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кайбицкий район
190076Имянле-Буртасдеревня55°27'48°28'N-39-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кайбицкий муниципальный район, Маломеминское сельское поселение
92629428106д Имянле-Буртасдеревня
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