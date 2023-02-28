Хайруллина (Габитова) Мәрьям (Марьям)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Ирек Зиннурович
Отец ребёнка: Хайруллин Зиннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Фарид (Фәрит) Зиннурович
Отец ребёнка: Хайруллин Зиннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Фаим (Фәим) Зиннурович
Отец ребёнка: Хайруллин Зиннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин (Анас) Әнәс Зиннурович
Отец ребёнка: Хайруллин Зиннур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайруллин Зиннур
Смерть
Неизвестно