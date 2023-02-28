Хайруллина (Габитова) Мәрьям (Марьям) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина (Габитова) Мәрьям (Марьям)

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Место рождения

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габитов Абуталип

Мать: Габитова Хәфәзә (Хафаза, Хафяза)

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Ирек Зиннурович

Отец ребёнка: Хайруллин Зиннур

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Фарид (Фәрит) Зиннурович

Отец ребёнка: Хайруллин Зиннур

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Фаим (Фәим) Зиннурович

Отец ребёнка: Хайруллин Зиннур

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин (Анас) Әнәс Зиннурович

Отец ребёнка: Хайруллин Зиннур

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Зиннур

Смерть
Неизвестно
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