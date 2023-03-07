Шарипова Сәкинә (Сакина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова Сәкинә (Сакина)

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Место рождения

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габитов Абуталип

Мать: Габитова Хәфәзә (Хафаза, Хафяза)

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарипов Амир (Әмир) Зарипжанович

Отец ребёнка: Шарипов Зарипжан (Зәрипҗан)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байтимирова Галина Зарипжановна

Отец ребёнка: Шарипов Зарипжан (Зәрипҗан)

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарипов Зарипжан (Зәрипҗан)

Смерть
Неизвестно
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