Шарипова Сәкинә (Сакина)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Амир (Әмир) Зарипжанович
Отец ребёнка: Шарипов Зарипжан (Зәрипҗан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байтимирова Галина Зарипжановна
Отец ребёнка: Шарипов Зарипжан (Зәрипҗан)
Зеленодольск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно