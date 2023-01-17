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Габитов Забихулла

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Место рождения

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габитов Абуталип

Мать: Габитова Хәфәзә (Хафаза, Хафяза)

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габитов Гумар (Гөмәр) Забихуллович

Мать ребёнка: Габитова Фания (Фәния)

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габитов Зульфат Забихуллович

Мать ребёнка: Габитова Фания (Фәния)

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габитов Зуфар Забихуллович

Мать ребёнка: Габитова Фания (Фәния)

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габитова Фания (Фәния)

Смерть
Неизвестно
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