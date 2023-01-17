Габитов Забихулла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габитов Абуталип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габитов Гумар (Гөмәр) Забихуллович
Мать ребёнка: Габитова Фания (Фәния)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габитов Зульфат Забихуллович
Мать ребёнка: Габитова Фания (Фәния)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габитов Зуфар Забихуллович
Мать ребёнка: Габитова Фания (Фәния)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габитова Фания (Фәния)
Смерть
Неизвестно