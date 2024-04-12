Золото (Серидина) Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
24.01.1894
Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-29,зап.-3,ГАДО,Ф - 2-7 кадр-30
Рождение ребёнка
21.04.1895
Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович
Рождение ребёнка
14.09.1896
Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович
Николаевская церковь,к/м-1896г.лист-132,зап.-59,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр133
Рождение ребёнка
17.08.1900
Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-184,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр 190.
Рождение ребёнка
23.07.1903
Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович
Рождение ребёнка
29.11.1905
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-112,зап.-77,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-113
Рождение ребёнка
02.06.1908
Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович
Рождение ребёнка
26.02.1912
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович
Смерть
Неизвестно