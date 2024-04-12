Золото (Серидина) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Серидина) Екатерина Семеновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1894

Муж: Золото Антоний Ефимович

Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-29,зап.-3,ГАДО,Ф - 2-7 кадр-30
Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Золото Георгий Антонович

Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович

Рождение ребёнка
14.09.1896

Сын: Золото Илья Антонович

Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович

Николаевская церковь,к/м-1896г.лист-132,зап.-59,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр133
Рождение ребёнка
17.08.1900

Сын: Золото Иван Антонович

Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович

Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-184,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр 190.
Рождение ребёнка
23.07.1903

Сын: Золото Симеон Антонович

Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович

Рождение ребёнка
29.11.1905

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-112,зап.-77,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-113
Рождение ребёнка
02.06.1908

Сын: Золото Федор Антонович

Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Золото Савва Антонович

Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович

Рождение ребёнка
26.02.1912

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Золото Антоний Ефимович

Смерть
Неизвестно
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