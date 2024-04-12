Золото Илья Антонович
Место рождения
Дата рождения14.09.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1896
Николаевская церковь,к/м-1896г.лист-132,зап.-59,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр133
Крещение
15.09.1896
Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-132,зап.-59,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-133 | Godparents:Псаломщика сего прихода Георгия Филиппова сын- Мануил и Новокаракубского поселянина Петра Федоровича Башкакова же... Показать все
Смерть
Неизвестно