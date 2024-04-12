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Золото Илья Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1896

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Николаевская церковь,к/м-1896г.лист-132,зап.-59,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр133
Крещение
15.09.1896
Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-132,зап.-59,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-133 | Godparents:Псаломщика сего прихода Георгия Филиппова сын- Мануил и Новокаракубского поселянина Петра Федоровича Башкакова же... Показать все
Смерть
Неизвестно
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