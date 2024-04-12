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Золото Федор Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1908

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Крещение
03.06.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-79,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-80 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Мануил Георгиевич Филиппов и сестра его Анастасия Филиппова
Военная служба
01.09.1943
Старо-Керменчикский РВК, ВПП- 237азсп
Участие в бою
С 21.01.1944 по 08.03.1944
ВПП выбыл в 111 отср , ЦАМО РФ,Ф - 8530-132989-3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золото Надежда Хватовна

Смерть
Неизвестно
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