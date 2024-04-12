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Золото Георгий Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.04.1895

Дата смерти

29.09.1895

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1895

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Смерть
29.09.1895
Причина смерти: Болезнь - диарея | Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-106,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр 107
Крещение
30.09.1895
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-66,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-67 | Godparents:Сего прихода псаломщика Георгия Филиппова сын - Мануил и Новокаракубского поселянина Косьмы Хараджи дочь - Алевсанд... Показать все
Похороны
30.09.1895
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