Золото Георгий Антонович
Место рождения
Дата рождения21.04.1895
Дата смерти29.09.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1895
Смерть
29.09.1895
Причина смерти: Болезнь - диарея | Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-106,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр 107
Крещение
30.09.1895
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-66,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-67 | Godparents:Сего прихода псаломщика Георгия Филиппова сын - Мануил и Новокаракубского поселянина Косьмы Хараджи дочь - Алевсанд... Показать все
Похороны
30.09.1895