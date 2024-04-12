Золото Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото Иван Антонович

Золото Иван Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1900

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-184,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр 190.
Крещение
19.08.1900
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-184,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-190. | Godparents:Псаломщик сего прихода Георгий Филиппов и дочь его Анастасия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close